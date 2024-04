A Saveiro Extreme 2024 traz aperfeiçoamentos visuais e no interior. Mais equipada, a picape compacta Volkswagen mantém conjunto propulsor com o motor aspirado 1.6 e o câmbio manual. A nova configuração topo de linha cabine dupla substitui a versão Cross. Rodamos 500 quilômetros com a Volkswagen Saveiro Extreme 2024 que custa a partir de R$ 115.690.