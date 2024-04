O Mercedes-AMG G 63 Grand Edition chega ao Brasil com mais luxo e sofisticação. Da edição limitada em 1 mil unidades, as 16 destinadas ao país estão pré-vendidas. A série especial traz componentes visuais exclusivos e cores especiais que remetem ao primeiro modelo G de 1979 com interpretação atemporal. O Mercedes-AMG G 63 Grand Edition tem preço de R$ 2.247.900.