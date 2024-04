O Commander 2025 traz novas versões de cinco lugares e turbo 2.0 a gasolina, mais segurança com recursos eletrônicos Adas nível II, garantia de cinco anos e redução de preço de R$ 16 mil a R$ 40 mil. As duas novas configurações Overland e Blackhawk compartilham o motor Hurricane com a Ram Rampage. O Jeep Commander tem preços de R$ 217.290, na nova opção de entrada Longitude com cinco lugares Turbo Flex AT6, a R$ 321.290, na topo de linha Blackhawk Hurricane sete lugares 2.0T Gasolina 4x4 AT9.