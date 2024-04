O Trailblazer 2025 High Country, que será lançado em maio, é o carro de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 2024. Além do utilitário esportivo Chevrolet de sete lugares, Davi levou o prêmio principal de R$ 2,92 milhões. A General Motors aproveitou o final do reality show da Globo para mostrar o novo modelo, que será o terceiro lançamento da marca neste ano.