Entenda como a rivalidade Gre-Nal estará presente em jogo do Inter contra o Nacional

Final de 1980 foi o início da rivalidade entre Inter e Nacional e da amizade entre gremistas e uruguaios. Antônio Carlos Mafalda / Agencia RBS

O ano era 1980, na decisão da Libertadores, estavam frente a frente os rivais do jogo que irá ocorrer também nesta quinta-feira (15). A derrota do Inter naquela final transformava o Nacional-URU em bicampeão da América, mas também iniciava uma relação de irmandade entre duas torcidas que perdura até os dias de hoje.

Nas arquibancadas a torcida do Grêmio abraçou os uruguaios. Em campo, o time de Paulo Roberto Falcão era superado pela equipe liderada por Hugo de León, zagueiro que viria a fazer história no Tricolor gaúcho. Além disso, a recente passagem de Luis Suárez, ídolo no Nacional, pela capital gaúcha, fortaleceu ainda mais essa união.

— É comum ver torcedores vestindo camisas do Grêmio no Grand Parque Central, principalmente a do Suárez. Inclusive, algumas músicas são parecidas ou os ritmos que eles usam são os mesmos — diz o jornalista Guille Canale.

— Nacional é irmão do Grêmio. Inclusive os torcedores do Nacional várias vezes têm ido acompanhar jogos na Arena, em Porto Alegre — confirma o jornalista Martin Gomez de Freitas.

Identificado com o Nacional, Guille reconhece que esses fatores deixam o jogo contra o Inter com um peso ainda maior.

— Acho que tem um sabor especial por causa da amizade entre as duas torcidas. Mas o Nacional também disputa uma vaga para as oitavas de final e isso acaba sendo mais importante.

Se Suárez atuou por Grêmio e Nacional nos últimos anos, o Inter conta com o ídolo D'Alessandro em seu escopo de integrantes do departamento de futebol. E assim como o uruguaio, o argentino também viveu entre Montevidéu e Porto Alegre na reta final de sua carreira.

— O desempenho de D'Alessandro no Nacional foi ruim, ele não teve o impacto esperado. Os torcedores acreditam que o clube fez uma péssima escolha ao contratá-lo —completou Guille.

O jogo entre Nacional e Inter é decisivo para os dois clubes. Em caso de vitória, os colorados irão se aproximar da classificação à fase de oitavas. Caso o Nacional conquiste os três pontos, são os uruguaios que chegarão mais vivos na última rodada.

Mais uma vez, assim como nos últimos anos, a rivalidade entre Brasil e Uruguai estará a prova. E os torcedores de Inter, Nacional e Grêmio estarão ligados na partida que está marcada para as 19h desta quinta-feira (15), no Grand Parque Central.