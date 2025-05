Morre Anacleto Ferreira Porto Neto, aos 86 anos

Anacleto Ferreira Porto Neto formou-se em Odontologia, na UFRGS, e Ciências Naturais, na PUCRS. Méri Greice / Arquivo Pessoal

Professor e cirurgião dentista, Anacleto Ferreira Porto Neto morreu em 5 de maio. Natural de Porto Alegre, ele tinha 86 anos.

Neto passou sua infância em Jaguarão, no sul do Estado. Retornou a Porto Alegre aos 10 anos, como como interno do Colégio Rosário, onde concluiu o colegial e preparou-se para o vestibular.

Fez simultaneamente duas faculdades: Odontologia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em que foi laureado no primeiro ano do curso, e Ciências Naturais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Neto lecionou no Colégio Militar de Porto Alegre e no Colégio Júlio de Castilhos. Em sua passagem pelas instituição, é lembrado pela capacidade de ensino, pelo entusiasmo à Biologia e amizades que estabeleceu com alunos – inclusive escolhido como professor homenageado por diversas turmas.

Conforme a família, sua paixão pelo conhecimento e amizade foram inspiração para colegas e alunos. Como cirurgião-dentista atuou durante mais de 50 anos em clínica privada, destacando-se como um profissional habilidoso, ético e altamente capacitado.

Além de sua atuação profissional, Anacleto era reconhecido por sua gentileza, alegria, integridade e profundo senso de amor à família. Era um gremista apaixonado.

— Sua partida representa uma grande perda para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele — relata a filha, Méri Greice, que estende um agradecimento aos doutores Arthur Lazaretti e Rafaela Caron pelo cuidado e profissionalismo com o pai.