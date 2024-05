A venda de veículos eletrificados no pais salta em abril e no quadrimestre. Os veículos plug-in batem novo recorde, com participação de 70%. Abril foi o segundo melhor mês da série histórica da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). O registro de 15.206 veículos eletrificados avançou 12% na comparação com março e saltou 217% em relação ao mesmo período de 2023.