O Versa SR 2025 é a nova configuração do sedã Nissan que chega ao país. O modelo traz visual e interior que valorizam a esportividade. Com a nova versão, são quatro opções do compacto da marca japonesa. O Nissan Versa 2025 tem preços a partir de R$ 110.590, na versão de entrada Sence, a R$ 132.190, na Exclusive. A nova SR custa R$ 123.990.