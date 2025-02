São Luiz vence o Guarany fora de casa e se classifica à Taça Farroupilha

O São Luiz venceu o Guarany por 1 a 0, neste sábado (15), pela última rodada da primeira fase do Gauchão 2025. O resultado classificou as duas equipes à Taça Farroupilha .

No começo do jogo, o Guarany se mostrou mais ativo no ataque. Tanto que um gol saiu muito cedo, aos 10 minutos, com Luquinha. Porém, o VAR interviu e um impedimento foi assinalado.