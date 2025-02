Lexus amplia garantia de seus carros para dez anos no Brasil

Lexus é pioneira na garantia de dez anos para carros premium Lexus / Divulgação

A Lexus amplia a garantia de seus carros no Brasil para até dez anos ou 200 mil quilômetros. O benefício é para todos os veículos fabricados a partir de 2020 incluindo modelos seminovos. A ação, sem custo adicional para os clientes, integra o Programa Lexus Care. A cobertura é a maior do mercado brasileiro entre as marcas premium.

A continuidade da garantia após o prazo básico de cinco anos dependerá da adequação do veículo ao Plano de Manutenção Periódica em uma concessionaria autorizada.

A extensão vale para um Lexus modelo 2020/2020, com menos de 200 mil quilômetros (pessoa física) ou 100 mil quilômetros (pessoa jurídica). É importante que o veículo esteja em conformidade com as condições originais de fábrica.

Combustão e híbrido

Garantia estendida para carros produzidos a partir de 2020.

A garantia estendida oferece proteção para os componentes essenciais do veículo, como motor, transmissão, sistema de arrefecimento, freios, peças de carroceria e sistemas elétricos (não incluindo multimídia), com limite máximo de 10 anos ou 200 mil quilômetros para uso particular, e 100 mil quilômetros para uso comercial.

O benefício também se aplica ao sistema híbrido, que tem garantia de fábrica de oito anos ou 200 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Após esse período, a cobertura poderá ser renovada por mais 12 meses ou 10 mil quilômetros até o limite máximo de 10 anos.

Benefícios exclusivos

Suporte das concessionárias Lexus e Toyota.

O Lexus Care oferece um pacote de serviços e benefícios padronizados incluindo pacotes de revisão com os valores mais competitivos do mercado. A Lexus garante que oferece a assistência 24 horas mais abrangente do mercado de luxo. Independentemente de problemas ou pane no veículo, os clientes podem contar com o suporte especializado do LexusCare a qualquer momento e em qualquer lugar.

A Lexus ressalta que seus clientes contam com o suporte da rede Toyota em todo o território nacional, o que reforça a tranquilidade e segurança oferecidas pela marca.

Rede autorizada

Suporte da rede de concessionárias Lexus e Toyota

A marca top da Toyota conta com dez concessionárias localizadas em algumas das principais cidades do Brasil. São duas unidades em São Paulo, e uma no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Salvador, Recife e Brasília.

