Kicks Play 2025 mantém visual e conjunto propulsor em três versões

O Kicks ganha sobrenome Play na linha 2025. Com os mesmos visual e conjunto propulsor, a utilitário esportivo compacto Nissan conviverá com a nova geração que chegara no segundo trimestre do ano. A Nissan prometeu divulgar os preços das três versões do Kicks Play nos próximos dias.

Produzido no Complexo Industrial de Resende, no Rio de Janeiro, o Kicks Play continuará sua trajetória dentro da nova estratégia que será adotada gradativamente pela Nissan durante 2025.

O Kick Play terá apenas três versões - Active Plus, Sense e Advance Plus. Todas com a identificação Play no lado esquerdo inferior da tampa do porta-malas, embaixo do nome do modelo.

Rodas de liga leve aro 17 para a versão Sense e equipamentos de aviso e reação a perigos de colisão, que fazem parte do Nissan Safety Shield, para a nova topo de linha Advance Plus estão entre as novidades do Kicks Play. A configuração conta agora com alerta de colisão frontal com assistentes inteligente de frenagem.

Conjunto propulsor do Kicks Play adequado ao Proconve L8.

O conjunto propulsor do utilitário esportivo compacto Nissan atende à nova legislação Proconve L8, em vigor desde janeiro deste ano. O motor 1.6 16V aspirado gera de 110 cv de potência e força (torque) de 15,2 kgfm (gasolina) a 115 cv e 15,3 kgfm (etanol) e atua combinado com o câmbio contínuo variável X-Tronic.

Branco Diamond, prata Classic, cinza Grafite, preto Premium e vermelho Malbec são as cores disponíveis.

Os clientes pessoa física que adquirirem o Kicks Play ganharão um ano de assinatura do serviço de streaming de áudio da Amazon Music, no plano Unlimited.

Nova geração

Maior, mais largo e alto, a distancia entre eixos do da nova geração do Kicks também cresceu. São 4,37 metros de comprimento, 1,80 m de altura, 1,63 de altura e 2,66 m de entre eixos.

A nova geração do Kicks será produzida no complexo de Resende (RJ) nos próximos meses com lançamento previsto para o final do semestre.

