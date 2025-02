Volvo padroniza nome de carros elétricos no Brasil

Autonomia estendida

O EX40 e o EC40 foram os primeiros carros 100% elétricos da Volvo . O EX 40 já superou a produção de um milhão de unidades. No caso do EC40 , foi o primeiro Volvo concebido para ser um carro 100% elétrico.

Líderes premium

A Volvo fechou 2024 com 8.682 veículos emplacados e com 17% de participação do segmento premium. Lançado em maio do ano passado, com 2.748 registros, EX30 foi o veículo premium elétrico mais vendido do país. O XC60 liderou os híbridos premium com 3.287 unidades e 29,1% das vendas do seu segmento.