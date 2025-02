Produção, venda e exportação de veículos crescem em janeiro sobre o mesmo mês de 2024

Linhas de montagem aceleram para atender o mercado. GILBERTO LEAL

O setor automotivo brasileiro avança na produção, venda e exportação de veículos. Depois do excelente desempenho de dezembro, como ocorre todos os anos, janeiro fechou em queda em relação ao final do ano mas foi o melhor resultado em venda desde 2015, de produção desde 2021 e as exportações saltaram 52,3%.

Historicamente janeiro sofre o reflexo das boas vendas de dezembro. As montadoras aproveitam as festas de final de ano para férias coletivas, o que reduz o número de dias úteis nas linhas de montagem. A participação dos eletrificados em janeiro foi de 10%, a maior da história.

O bom resultado de janeiro em relação ao mesmo mês nos últimos anos é destacado pelo presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Marcio de Lima Leite.

-Essa movimentação representa uma elevação de vendas no mercado interno somada ao aumento das exportações, que estimulou as empresas a manter o ritmo elevado de produção. Além disso, essa melhora colabora com a tendência da alta de empregos”, lembrou Lima Leite.

Melhor produção desde 2021

A produção de 175.541 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus caiu 7,7% na comparação com dezembro mas saltou 15,1% na comparação com janeiro de 2024. Os automóveis e comerciais leves caíram 6,8% com 165.664 unidades mas cresceram 15,8% sobre 2024. Apenas automóveis foram 134.931 (menos 3% e mais 15,3%) e comerciais leves, 30.763 (menos 20,5% e mais 18,3%),485.620, mais 8%.

O segmento de caminhões caiu 24,7% com 8.041 unidades sobre dezembro e cresceu 1,4% em relação a janeiro de 2024. O setor de ônibus teve resultado positivo nos dois comparativos. Com 1.806 unidades cresceu 86,6% na comparação com dezembro e 13,2% sobre janeiro do ano anterior.

A venda de veículos despencou 33,5% sobre dezembro com 171.248 registros e mais 6% na comparação com janeiro de 2024. O crescimento sobre o mesmo mês do ano passado representa o terceiro período consecutivo com vendas em alta e atinge os níveis pré-pandemia.

Em janeiro foram emplacados 160.054 automóveis e comerciais leves, menos 34,3% na comparação com dezembro e mais 5,1% sobre janeiro de 2024. Apenas automóveis foram 123.407 (menos 35% e mais 4,1%) e comerciais leves 36.647 (menos 32% e mais 8,7%).

Os 9.410 caminhões emplacados caíram 17,8% sobre janeiro e mais 14,5% na comparação com o mesmo mês de 2024. Os 1.748 ônibus representaram menos 20,1% e o salto de 55%.

No primeiro mês de 2025 foram vendidos 16.500 veículos eletrificados, dos quais, 6.300 híbridos, 6.500 híbridos plug-in e 3.700 elétricos.

Exportação e importação

As exportações mantiveram o ritmo elevado dos últimos seis meses como reflexo do comportamento dos mercados da América do Sul, em especial a Argentina. Os vizinhos do Prata repetiram o ótimo desempeno como o principal destino das exportações brasileiras. A participação do México, que despencou 25% em 2024, continuou em queda e ficou em quinto.

A Argentina representou 68% da exportação brasileira com 19.393 veículos, seguida pelo Uruguai com 9% e 2.656 unidades, Chile – 5% e 1.336, Colômbia – 4% e1.288, e México – 3% e 778.

Os 28.688 veículos embarcados caíram 8,5% sobre dezembro e saltaram 52,3% na comparação com o ano anterior. Foram 20.395 automóoveis (menos 10,7% e mais 39,7%), 6.976 comerciais leves (mais 15,3% e 99,3%) e 298 ônibus (menos 24,4% e o salto de 163,7%).

Em valores foram US$ 807,781 milhões, menos 11% sobre dezembro e salto de 30,2% na comparação com janeiro de 2024.

Em janeiro foram importados 39.303 veículos, dos quais 19.365 da Argentina, 10.404, da China, 2.595, do México, 2.051, da Alemanha, e 1.601, do Uruguai.