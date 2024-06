A produção, a venda e a exportação de veículos no Brasil caíram em maio na comparação com abril. O recuo na produção foi decorrente das paralizações de fábricas, efeito da catástrofe climática no Rio Grande do Sul e da operação-padrão de funcionários do Ibama e do Ministério de Agricultura e Pecuária (MAPA), responsáveis por liberações ambientais de veículos e contêineres de componentes.