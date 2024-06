O BYD King, sedã médio híbrido plug-in, chega ao Brasil com duas configurações. A autonomia elétrica é de até 80 quilômetros e combinada com motor a combustão de até 1.200 quilômetros. A potência do motor elétrico, a bateria e a recarga diferenciam as versões. O BYD King DM-i tem preços de R$ 175.800, na versão GL, e de R$ 187.800, na GS.