O Song Pro DM-I híbrido plug-in chega em duas configurações e autonomia combinada de até 1.100 quilômetros. A apresentação regional foi na concessionária gaúcha Iesa de Porto Alegre. A potência do bateria e a autonomia principalmente diferenciam as duas opções. O Song Pro DM-I híbrido plug-in tem preço especial para as primeiras três mil unidades de R$ 189.800, na versão GL, e de R$ 199.800, na GS.