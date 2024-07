O Mercedes-AMG SL 63 Performance chega ao Brasil com a tecnologia híbrida plug-in da Fórmula 1. O conjunto propulsor com potência combinada de 816 cv leva o esportivo conversível de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e chega a velocidade máxima de 307 km/h. Com preço público sugerido de R$ 1.689.900, o Mercedes-AMG SL 63 Performance e pode ser encomendado na rede da marca alemã.