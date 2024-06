O primeiro ônibus 100% elétrico urbano da Scania no Brasil tem autonomia de 250 a 300 quilômetros. Com opções de quatro ou cinco pacotes de baterias, a venda do K 230E B4x2LB começará na Lat.Bus 2024 ou Feira Latino-Americana do Transporte, que ocorrerá de 6 a 8 de agosto no Expo Imigrantes, em São Paulo.