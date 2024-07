A Porsche ampliou a sua linha Macan elétrica. As duas novas opções incluem a configuração de entrada com tração traseira. Em pré-venda no Brasil, as primeiras unidades deverão ser entregues no quarto trimestre do sno. O novo Porsche Macan 2025 tem preço público sugerido de R$ 560.000 e o Macan 4S de R$ 630.000.