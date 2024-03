Durante a Jornada Esportiva da Rádio Gaúcha, na partida contra o São Luiz, no sábado (9), tive a oportunidade de conversar com alguns torcedores colorados. Nos últimos anos, não lembro de ver um otimismo tão presente no ambiente do estádio Beira-Rio. É quase unânime a confiança no trabalho que vem sendo realizado para a temporada de 2024. Essa confiança passa por jovens torcedores até aqueles mais antigos que frequentam o estádio desde os anos 1970.