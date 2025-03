Coco Gauff perde para Bencic e cai nas oitavas de Indian Wells

MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bencic já foi número 4 do mundo.

Em uma das surpresas da semana, a norte-americana Coco Gauff, número 3 do mundo, foi eliminada nas oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells nesta quarta-feira (12) pela suíça Belinda Bencic, 58ª do ranking.