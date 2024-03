Os jogadores do Inter se reapresentaram na manhã desse domingo (10), no CT Parque Gigante. A primeira atividade da semana contou com a presença do volante Thiago Maia. Além dele, Gabriel Mercado está recuperado do problema no joelho esquerdo e deve voltar ao time na partida contra o Nova Iguaçu. Os jogadores que atuaram os 90 minutos contra o São Luiz ficaram na academia.