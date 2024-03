Ao revelar, em entrevista coletiva, o desejo de ter Oscar, Coudet enlouqueceu os colorados. Eu quase bati o carro na saída do Beira-Rio, quando ouvi, na Rádio Gaúcha, o técnico dizendo que está incomodando o empresário do jogador quase todos os dias. Oscar fará 33 anos em setembro e poderá assinar pré-contrato com qualquer clube a partir do dia 30 de maio.