Mesmo observado de perto pelo presidente Alessandro Barcellos, Eduardo Coudet não teve receio de comentar sobre tentativas de contratação do Inter em 2024 na coletiva de imprensa deste sábado (9), após a vitória do Inter sobre o São Luiz por 3 a 0. A janela de transferências do início do ano já fechou, mas o treinador ainda tem pelo menos um nome em mente para a temporada.