Se o torcedor se mantém empolgado com a temporada do Inter depois da goleada sobre o São Luiz, por 3 a 0, Eduardo Coudet reflete o sentimento que vem da arquibancada. Na entrevista coletiva após a vitória deste sábado (9), o treinador voltou a mencionar o que chama de "ilusão", que já disse estar vivendo desde o início do ano. A confiança foi reforçada pela contratações confirmadas na janela de transferências.