Federação Gaúcha de Futebol alcança o pódio no ranking brasileiro 

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) subiu para terceiro lugar no ranking de federações do Brasil. Agora, é superada apenas por São Paulo e Rio de Janeiro, líder e vice, respectivamente. Na última atualização, o RS ultrapassou Minas Gerais.

Na prática, porém, não há efeitos aos clubes. As vagas extras para Copa do Brasil são recebidas apenas pelas duas primeiras colocadas no ranking. E tampouco há compensação financeira pela mudança de posição.

Subir mais é praticamente impossível. O RS, que superou MG por 1027 pontos, está 16,1 mil atrás do RJ e mais de 50 mil de diferença para SP.

— Esse resultado é ainda mais significativo em virtude de tudo o que passamos no nosso Estado, enfrentando a pior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Apesar de todas as dificuldades, mostramos mais uma vez a força da nossa gente, dos nossos clubes e do futebol gaúcho — disse presidente da FGF, Luciano Hocsman, aos canais da entidade.