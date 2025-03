Inter chega como favorito para o Gre-Nal que decidirá o Gauchão

Trabalho de Roger Machado é o principal fator a favor do Inter. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O Inter chega como favorito para o Gre-Nal que decide o Campeonato Gaúcho. O favoritismo colorado é baseado em alguns pilares que foram construídos desde o ano passado.

A estabilidade do trabalho realizado pelo técnico Roger Machado é o principal fator que desequilibra a favor do Inter.

Nesses momentos decisivos, o entrosamento tático dos jogadores é importante para a busca de soluções em um confronto tão complicado.

O favoritismo não garante nada ao time colorado. O fator clássico é capaz de equilibrar o enfrentamento dentro de campo. Além disso, a superioridade do Inter não é significativa a ponto de ser bancado como vencedor dos dois jogos.

Se trata de uma leve vantagem em relação ao rival. Os jogadores precisam ter esse entendimento. Qualquer sinal de salto alto deve ser evitado. A equipe não pode deixar que o fator mental atrapalhe seu desempenho dentro da Arena.

Fator local

Para o Grêmio, o campeonato é decidido em casa. Se não construir um resultado que o coloque em posição de vantagem, será difícil superar o Inter dentro do Beira-Rio. Historicamente a partida de volta consagra o mandante como campeão.

O cenário oposto pode acontecer. Porém, tratando-se de clássico Gre-Nal, ninguém gosta de arriscar. Certamente, o Tricolor terá uma postura agressiva para usar o ambiente a seu favor.

Antecipar situações

Não estou trazendo novidades aqui. Porém, às vezes, sinto falta do óbvio no futebol. Roger tem se mostrado um treinador que antecipa situações e busca fazer trocas táticas para escapar de estratégias do adversário.

A comissão técnica sabe do significado do jogo de ida para o lado de lá. Usando a experiência do time colorado, é possível transformar o fator local em algo negativo para o Grêmio.

A postura do Inter deve ser de tranquilidade. O desespero está todo do lado gremista. Inclusive, os primeiros 20 minutos devem ser de pressão dos mandantes. Depois, com calma, podemos ditar o ritmo de jogo para levar a decisão para casa.