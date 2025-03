Confira o esquema de trânsito e transporte para o Gre-Nal

Arena do Grêmio receberá o Gre-Nal 445 Duda Fortes / Agencia RBS

Grêmio e Inter se enfrentam neste sábado (8), às 17h45min, na Arena, pelo jogo de ida da final do Gauchão.

O clássico contará com um esquema de trânsito montado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Além disso, a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) vai operar normalmente com seus horários de sábado.

A abertura dos portões da Arena está marcada para as 15h45.

Trânsito

A partir das 6h, agentes da EPTC orientam a circulação nas imediações do estádio.

Às 13h45min, conforme monitoramento local, será bloqueada a avenida Padre Leopoldo Brentano, a partir da Rótula A.J. Renner, e a alça da BR-448.

Ao final da partida, os veículos estacionados no E2 e E1, portões 3 a 5, serão direcionados à BR-448, e os veículos no estacionamento E1, portões 1 e 2, serão direcionados à avenida Voluntários da Pátria.

Transporte público especial para o Gre-Nal

Mais de 20 veículos de transporte coletivo, entre lotações e ônibus, atenderão aos torcedores. Duas linhas especiais de ônibus e uma de lotação realizam o transporte dos torcedores a partir das 13h50.

Ônibus F04 Futebol Arena

Dez veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 14h45. Após a partida, 10 veículos partirão do Terminal Leopoldo Brentano e vão desembarcar no Largo Glênio Peres.

Ônibus T2.3 Transversal 2/Arena

Doze veículos sairão da rua Peri Machado, no Menino Deus, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 13h50. Após a partida, 10 veículos articulados partirão do Terminal Leopoldo Brentano e vão desembarcar na rua Peri Machado.

Lotação

Após a partida, lotações da linha 60.4 - Parque Humaitá partirão em direção ao Centro, saindo da avenida Padre Leopoldo Brentano, no Humaitá, para o Terminal Sete de Setembro.

Trem

A Trensurb vai operar em seus horários habituais de sábado:

5h às 20h — Trajeto completo (trecho estação Mercado/estação Novo Hamburgo)

— Trajeto completo (trecho estação Mercado/estação Novo Hamburgo) 20h às 23h - Trem entre estação Novo Hamburgo e estação Farrapos — complemento de ônibus entre Farrapos e Mercado

Em nota, a empresa informou que está "preparada para a possibilidade de aumento do número de usuários do metrô" e que "trabalhará em conjunto com a Brigada Militar para garantir a integridade dos usuários".

