Há dias, escrevi aqui que o grupo de jogadores do Inter adora o técnico Eduardo Coudet. Destaquei que o estilo de jogo, de ficar com a bola, propor e não correr atrás do adversário o tempo todo, caiu no gosto dos boleiros. Mas não é só isso. O argentino demonstra liderança no dia-dia com atitudes, como estar com a delegação em Caxias do Sul, mesmo suspenso.