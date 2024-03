Punido pela confusão no jogo contra o São José, Eduardo Coudet não estará na beira do campo em Caxias do Sul, contra o Juventude. A pena é de três jogos. Como já cumpriu um contra o Brasil de Pelotas, a previsão é de que o técnico colorado também fique fora das quartas de final, na próxima semana. O auxiliar Lucho González comandará o time.