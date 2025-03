Quem pode ser o herói improvável do Inter no Gre-Nal

Vitinho é o artilheiro do Inter na temporada.

A volta de Alan Patrick é muito esperada pelo lado do Inter. O camisa 10 faz toda a diferença na armação das jogadas ofensivas do Colorado. É a referência técnica .

Se ele for o fator de desequilíbrio a favor do time de Roger Machado, não será nenhuma novidade.

O provável retorno de Borré no comando do ataque será outro grande acréscimo, por mais que Enner Valencia esteja retomando o melhor futebol . Ambos são grandes atacantes.

Fernando é o fiador do sistema defensivo e encaminha bem a saída de bola. Já Vitão significa segurança na zaga.

Mas o jogador que pode ser o improvável protagonista do Gre-Nal pelo lado colorado é o atacante Vitinho .

O camisa 28 chegou ao Beira-Rio sem maiores expectativas e se tornou o artilheiro do Inter na temporada. Tem feito gols nos momentos decisivos. Pode ser um herói improvável do clássico 445 na Arena.

