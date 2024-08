O filme que ridiculariza o politicamente correto

Um dos cinemas mais queridos de Porto Alegre, a Sala Eduardo Hirtz, na Casa de Cultua Mario Quintana reabre nesta quinta-feira (8) após mais de três meses fechada por causa da enchente. A estreia do dia, com sessões às 19h, é Testamento (Testament, 2023), do canadense Denys Arcand, diretor de um filme que, em 2003, virou fenômeno de público no mesmo local e em outro cinema querido da Capital, o saudoso Guion Center, na Cidade Baixa.