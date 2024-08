A volta do filme em que um país decide matar os idosos

Na sua reabertura após mais de três meses fechada por causa da enchente que atingiu o RS, a Sala Eduardo Hirtz dá uma segunda chance para títulos que haviam estreado justamente na semana em que a Casa de Cultura Mario Quintana foi inundada. Um deles é Plano 75 (Plan 75, 2022), filme japonês que imagina um futuro sombrio: para conter o envelhecimento da população do país asiático, o governo incentiva os cidadãos com 75 anos ou mais a participarem de um programa de eutanásia. As sessões serão nesta quinta-feira (8) e no domingo (11), no horário das 17h.