MDB reúne prefeitos eleitos para discutir políticas públicas

Eleita com 88,7% dos votos válidos em Cruz Alta, Paula Librelotto discursou no evento.

O MDB reuniu os 126 prefeitos eleitos e os 111 vices para um seminário de boas-vindas , realizado em parceria com a Fundação Ulysses Guimarães Nacional (FUG). O encontro foi realizado nesta segunda-feira (9), no Hotel Embaixador, em Porto Alegre.

Com objetivo de alinhar discurso e propostas para os próximos quatro anos, o partido lançou 15 compromissos para áreas como educação para o desenvolvimento, cidades inteligentes, liberdade econômica e mudanças climáticas e reconstrução. As promessas foram organizadas e apresentadas por Cleber Bevengnú.

Enfatizando o alinhamento entre os eleitos do partido, o presidente da sigla, deputado Vilmar Zanchin, destacou a necessidade de que os correligionários defendam as mesmas bandeiras que são "caras para a população".

Para representar o compromisso dos eleitos com o alinhamento proposto, um painel fixado no salão do evento recebeu a assinatura dos presentes. O banner apresentava as bandeiras defendidas pelo MDB.