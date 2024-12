Cezar Schirmer retorna à Secretaria de Planejamento de Porto Alegre

Cezar Schirmer foi um dos estrategistas na campanha do prefeito reeleito. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Cezar Schirmer reassumiu como secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos nesta sexta-feira (6), função na qual atuou durante quase todo o primeiro mandato de Sebastião Melo na prefeitura de Porto Alegre. Schirmer, que é vereador titular, havia retornado à Câmara Municipal em 13 de novembro, após o afastamento de Pablo Melo (primeiro suplente do MDB) das funções públicas.

O secretário permanece na função até o final de 2024, mas não deve sair da gestão no ano que vem. Na quinta-feira (5), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Melo confirmou que Schirmer estará no primeiro escalão do seu segundo mandato.

Na próxima semana, o "novo velho" secretário irá à Brasília para dar sequência a processos em que pleiteava recursos para a reconstrução de Porto Alegre. Além de buscar empréstimos internacionais para a Capital, Schirmer deve acompanhar no Senado a votação da liberação de verbas para o projeto de revitalização do 4º Distrito e do Centro Histórico de Porto Alegre.

Com a saída de Schirmer do Legislativo, e com o primeiro suplente impedido de assumir a função, a cadeira será ocupada até o final do ano por Camila Nunes (hoje no PL, mas eleita pelo MDB), filha do deputado Bibo Nunes (PL). Em janeiro, Camila deve assumir como secretária da Mulher e da Família em Canoas.