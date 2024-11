Prefeituras terão papel crucial para coibir fraudes em benefícios sociais 

Ninguém vai a Brasília se cadastrar para receber o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC). São as prefeituras, por meio de suas secretarias de assistência social, as encarregadas de identificar se a pessoa se enquadra nas regras para receber benefícios do governo federal. O pente-fino que Haddad anunciou para cortar benefícios sociais depende em boa parte das prefeituras — em outra, da tecnologia, que vai cruzar dados de diferentes cadastros para identificar possíveis fraudes.