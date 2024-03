A pouco mais de seis meses da eleição municipal, o PSDB do Rio Grande do Sul vive um cenário que, no mínimo, pode ser definido como desanimador. A começar pela indefinição em Porto Alegre — inadmissível para qualquer partido que almeja ser grande —, o quadro é dramático nas principais cidades grandes e médias do Estado. É real o risco de perder Santa Maria, Caxias do Sul e Pelotas, três das cidades com mais de 200 mil eleitores que governa hoje.