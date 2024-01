Dizer que o Ministério da Justiça é grande demais para o ministro Ricardo Lewandowski é chover no molhado. Já que não teve pudor em criar tantos ministérios e cindir pastas de áreas menos relevantes, o presidente Lula deveria repensar a ideia de entregar a um ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal a responsabilidade por uma estrutura para a qual ele não está preparado. Por que não criar um ministério específico para a Segurança Pública, indicando uma pessoa do ramo para chefiá-lo?