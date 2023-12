Mais do que um balanço de fim de ano, com os tradicionais slides mostrando o que foi feito, o governador Eduardo Leite foi protagonista de um show de mais de duas horas no Salão Negrinho do Pastoreio para destacar o melhor de cada área em 2023. Na plateia, formada por secretários, representantes dos Poderes e órgãos autônomos, jornalistas e servidores públicos, faltaram os convidados mais importantes do ponto de vista estratégico: os deputados estaduais. Compareceram os aliados Frederico Antunes (PP), líder do governo, Marcus Vinícius (PP), Delegado Zucco (Republicanos) e Dirceu Franciscon (União).