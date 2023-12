O governador Eduardo Leite projetou, nesta segunda-feira (11), detalhar até quinta-feira (14) o plano de corte de benefícios fiscais que está sendo formatado pelo seu governo para o caso de o projeto de aumento do ICMS não ser aprovado pela Assembleia Legislativa. O corte de incentivos fiscais é o plano B do governo Leite para garantir a elevação na arrecadação do Estado.