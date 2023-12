Embora, como a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado (Fecomércio), a Federação de Entidades Empresariais (Federasul) represente mais os setores do comércio e serviços, seu presidente, Rodrigo Sousa Costa, considera "péssimas" tanto a proposta do governador Eduardo Leite, de aumentar a alíquota modal de ICMS, quanto seu plano B, o corte de incentivos.