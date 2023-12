Em sessão realizada nesta segunda-feira (11), o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) elegeu lista tríplice para preencher uma vaga de desembargador da Corte. Pelo quinto constitucional, a cadeira é destinada à seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).