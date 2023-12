Com um amigo como Nicolás Maduro, o presidente Lula não precisa de inimigos na América do Sul. Como deu corda ao sucessor de Hugo Chávez e chegou ao absurdo de dizer que a Venezuela é uma democracia, Lula terá agora de embalar a criatura que resolveu anexar mais da metade do território da vizinha Guiana, uma região rica em petróleo e outros minerais.