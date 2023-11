Enquanto a prefeitura de Pelotas se desdobra para explicar o atraso no salário dos servidores, o deputado Daniel Trzeciak (PSDB) anuncia emenda de R$ 500 mil para a festa de Réveillon. Pré-candidato à sucessão de Paula Mascarenhas, Daniel vai usar a verba para custear show do Grupo Revelação no Laranjal. A entrada é gratuita, naturalmente.