Após um ano intenso de negociações, a Câmara dos Deputados deverá concluir nesta sexta-feira (15) a votação da última etapa da reforma tributária. Para isso, os parlamentares discutem nos bastidores alguns trechos que ainda geram polêmica, em busca de acordo para evitar a necessidade de nova análise do Senado. O avanço das conversas permitirá que o texto seja promulgado imediatamente, viabilizando a primeira transformação do sistema tributário brasileiro no período democrático.