O texto da reforma tributária, aprovado em primeiro e segundo turnos pelo Senado, pode ser levado a votação no plenário pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), logo após o feriado de 15 de novembro. Será necessário novo exame da proposta na Câmara em razão das modificações feitas. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.