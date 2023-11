O Senado aprovou, nesta quarta-feira (8), o texto-base da reforma tributária. A proposta passou com 53 votos favoráveis e 24 contrários no primeiro turno e pelo mesmo placar no segundo turno. Agora, em razão das mudanças adotadas pelos senadores, o texto deve retornar para a Câmara dos Deputados para ser novamente discutida e votada.