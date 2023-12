No bloco de Estados do Sul e do Sudeste que assinaram carta anunciando aumento de ICMS, São Paulo tem um peso grande e está cambaleando na decisão. Bem pressionado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) recuou. Não desistiu, mas sinalizou que pode fazê-lo se o texto da reforma tributária mudar. Não deixou claro se aceitaria apenas a retirada do trecho que dá o prazo de 2024-28 para calcular a média da arrecadação e dividir o bolo futuro do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) ou se exige que seja colocado um prazo passado, o que é mais difícil, porque, salvo alguma brecha, leva o texto da Câmara dos Deputados de volta ao Senado.