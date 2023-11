Decidido a encarar o desgaste para garantir a arrecadação futura do Estado, o governador Eduardo Leite cogitaria desistir da proposta que aumenta o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) caso a reforma tributária fosse alterada para considerar o passado e não o futuro para calcular a divisão do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). O questionamento foi feito pela coluna em encontro de Leite com jornalistas no Palácio Piratini nesta segunda-feira (27).