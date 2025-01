Setor de hospedagem e alimentação tenta recuperar empregos no final do ano no RS

Ramos ligados ao turismo no Estado tentam aproveitar as festividade desta época ano para ensaiar recuperação . Dados do mercado de trabalho reforçam esse movimento.

Com a abertura de 814 vagas com carteira assinada no penúltimo mês do ano, o setor de alojamento e alimentação acumula a criação de 3.458 postos de julho a novembro, período que marca a retomada pós-inundação, segundo dados do Novo Caged.